Hugo Basto com tímpano perfurado

Hugo Basto, defesa central do Desportivo de Chaves, foi diagnosticado com um tímpano perfurado, anunciou o clube flaviense em comunicado.

O defesa levou uma bolada durante a partida na Madeira frente ao Nacional e teve de ser transportado para o Hospital do Funchal.

Ainda assim, Hugo Basto viajou com o resto da equipa de madrugada para o continente.

O Chaves perdeu a partida por 2-0 no terreno do Nacional, com golos de Bryan Róchez.