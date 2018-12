De Boer sucede a Tata Martino no Atlanta United

O Atlanta United anunciou a contratação de Frank De Boer como treinador principal para as próximas temporadas.

O técnico holandês sucede assim a Tata Martino, que dirigiu o clube durante os seus dois primeiros anos de existência, e que conduziou o Atlanta ao título da MLS esta temporada.

Em comunicado, o presidente do Atlanta United deixou grandes elogios ao novo técnico, que chega à MLS aos 48 anos, depois de orientar o Ajax durante cinco temporadas, onde venceu a Eredivisie quatro vezes. O antigo internacional holandês passou ainda pelo Inter de Milão e Crystal Palace, sem grande sucesso:

"O Frank de Boer é um treinador com um grande historial, como jogador e treinador e estamos muito contentes com a sua contratação. Quando procurámos um novo treinador, queriamos alguém que encaixasse em todos os nossos critérios e fosse de encontro aos valores do clube, e ele é sem dúvida o homem certo para o trabalho".

A nova temporada da MLS arrancará em março, e De Boer já conta com um reforço confirmado para a nova temporada: Pity Martínez, extremo vindo do River Plate.