Natação. Mais quatro recordes no último dia

Foram batidos quatro recordes no último dia dos campeonatos nacionais de piscina curta, que terminaram este domingo em Felgueiras.

Nos 1.500 metros livres, José Lopes tornou-se no primeiro português a baixar a barreira dos 15 minutos (14.58,18), fazendo cair o recente tempo de Filipe Santo (15.00,35).

“Estou muito feliz. Segui as indicações do meu treinador [Luís Cameira] e procurei controlar a prova nos primeiros 800 metros com um ritmo forte para na segunda parte acelerar. Foi o que aconteceu. O objetivo é continuar a trabalhar cada vez mais para evoluir e poder sonhar com objetivos mais altos na minha carreira”, disse o nadador, à assessoria de imprensa da federação de natação.

Diana Durães nadou os 800 metros livres em 8.23,23 minutos, melhorou o recorde nacional e conseguiu mínimos para os Europeus.

“Depois do recorde nacional nos 1500 livres percebi que era possível melhorar também o máximo dos 800 metros. Claro que há algum cansaço acumulado ao fim de algumas semanas de competições, após os mundiais, mas o meu nível aeróbio permite-me ainda assim recuperar o que não acontecia há dois anos”, afirmou.

Ana Rodrigues fez 1.01,83 minutos nos 100 metros estilos e também melhorou a melhor marca nacional.

“Este recorde dos 100 estilos e o dos 100 livres estavam nos meus objetivos apesar dos estilos eu ser mais fraca em costas. Foi uma prova muita competitiva, mas o apoio da família, dos amigos e do treinador permitiram-se superar-me”, referiu.

Já a estafeta do Benfica, formado por Luís Pereira, Guilherme Dias, Miguel Nascimento e José Paula Carvalho, melhorou o tempo nos 4x100 livres (3.15,63 minutos).

Ao todo foram 10 os recordes absolutos batidos durante a competição disputada em Felgueiras.