Luís Castro. “Grande vitória da nossa equipa"

O treinador do V. Guimarães não entra em euforias mas reconhece que o triunfo sobre o Sporting “é uma grande vitória da nossa equipa”.

“É uma vitória que nos dá três pontos, dilatar mais a vitória não faz parte do meu comentário. 1-0 está aceite, e damos sequência ao que fizemos de bom no jogo”, refere Luís Castro.

O técnico vimaranense lembra que criaram “várias oportunidades, podíamos ter definido melhor aqui e ali, mas o que interessa mais é perceber como a equipa esteve em campo.”

“Tinha dito antes do jogo que teríamos de o levar para onde nós queríamos. Isso aconteceu mais na primeira parte. Na segunda parte jogámos mais em transições, mas estivemos muito bem nesse capítulo. Na primeira parte jogámos com a linha mais alta, evitámos os cruzamentos do Sporting, não permitimos jogo interior. Na segunda parte também, mas em zonas mais baixas. Nunca perdemos de vista a baliza do Sporting também. Os meus jogadores estão de parabéns, e não apenas por hoje, mas pela forma como têm trabalhado”, acrescenta Luís Castro.

O Vitória ganhou 1-0 com golo de Tozé, está há 12 jogos sem perder e em quinto lugar no campeonato.