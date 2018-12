Estados Unidos advertem para risco de atentados em Barcelona no Natal

O Departamento de Estado dos EUA sugeriu este domingo aos cidadãos norte-americanos cuidados redobrados se estiverem em Las Ramblas, no centro de Barcelona, por haver risco de ataque terrorista “com pouco ou nenhum aviso” durante a quadra natalícia.

A diplomacia norte-americana publicou um aviso na conta da rede social Twitter do Consulado, que coordena a ajuda aos norte-americanos que vivem no exterior.

"Extrema precaução em zonas com movimento de veículos, incluindo autocarros, na zona de Las Ramblas de Barcelona durante o Natal e Ano Novo. Os terroristas podem atacar com pouco ou nenhum aviso", escreveram as autoridades norte-americanas.

O Consulado dos Estados Unidos em Barcelona repetiu a mensagem na sua página na Internet e pediu aos norte-americanos para que evitem a zona de "Las Ramblas", da Praça da Catalunha à Praça do Portal de la Pau, e que exerçam uma "vigilância adicional" durante as festividades do Natal.