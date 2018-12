Eintracht Frankfurt confirma saída de Francisco Geraldes

Os alemães do Eintracht Frankfurt confirmam que Francisco Geraldes vai regressar já ao Sporting.

“Agradecemos ao Francisco Geraldes todo o seu esforço, desejamos uma recuperação rápida, e muito sucesso no futuro", disse o diretor desportivo da equipa, Bruno Hübner, na página oficial do clube.

Francisco Geraldes, de 23 anos, foi emprestado no início da época, mas não disputou qualquer jogo pela formação alemã devido a lesão.

O médio ofensivo é a primeira prenda para Marcel Keizer, vai lutar por um lugar no onze com Bruno Fernandes e já treina no dia 26 de dezembro.

No Eintracht Frankfurt está também outro português: o avançado Gonçalo Paciência.