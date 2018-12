Rui Vitória: "Gostei de tudo"

Rui Vitória era um homem feliz com a sua equipa, após a goleada do Benfica ao Braga, por 6-2, na 14.ª jornada do campeonato.

Em declarações à BTV, o treinador encarnado enalteceu a "exibição de grande categoria" do Benfica: "Gostei de tudo. Claro que não queria sofrer dois, golos mas marcámos seis golos. Tenho de ser condescendente com os meus jogadores, que tiveram alma à benfiquista. Começámos desde cedo com uma grande exibição. Soubemos como atacar e como defender, esse foi o nosso grande trunfo. Fomos muito fortes em muitos aspetos."

Rui Vitória assinalou que o Benfica soube "controlar a força do Braga", que é "uma excelente equipa, muito bem trabalhada". Para o técnico encarnado, este resultado não espelha o campeonato dos minhotos.

Vitória sublinhou que o Benfica terá de "continuar com os pés bem assentes na terra", apesar deste resultado. "Temos muito trabalho pela frente. Vamos somando vitórias e pontos e é isso que queremos", frisou.