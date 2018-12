Sevilha empata e perde terreno para Barcelona e Atlético

O Sevilha empatou, este domingo, no terreno do Leganés, por 1-1, e perdeu terreno para Barcelona, líder da Liga espanhola, e Atlético de Madrid, que é segundo. André Silva e Daniel Carriço foram titulares.

Os andaluzes viram-se em sarilhos quando, aos cinco minutos, Mikel Vesga adiantou o Leganés no marcador. Na segunda parte, a missão do Sevilha complicou-se, com o vermelho direto a Franco Vázquez.

Apesar das vicissitudes, o Sevilha conseguiu mesmo chegar ao empate, nos arredores de Madrid. Já nos descontos, Roque Mesa cruzou para a área e Ben Yedder cabeceou para o empate de última hora.

Com isto, o Sevilha falha a colagem ao Atlético de Madrid. Os andaluzes estão no terceiro lugar, com 32 pontos, a dois dos "colchoneros". O Barcelona lidera de forma isolada, com 37. O Sevilha pode, ainda, perder o pódio para o Real Madrid, que tem menos três pontos, mas menos um jogo, devido à participação (e vitória) no Mundial de clubes.

Todos os resultados



Valência 2-1 Huesca

Leganés 1-1 Sevilha

Rayo Vallecano 2-1 Levante