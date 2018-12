Luiz Phellype devolve Paços de Ferreira à liderança da II Liga

O Paços de Ferreira regressou, este domingo, à liderança da II Liga, fruto da goleada ao Académico de Viseu, por 4-0.

A equipa de Vítor Oliveira inaugurou o marcador logo aos dois minutos, por intermédio de Luiz Phellype, que em janeiro vai para o Sporting. Ao minuto 14, Junior Pius ampliou a vantagem pacense em Viseu.

Ainda antes do intervalo, Luiz Phellype fez o terceiro do Paços e o segundo da conta pessoal. Aos 67 minutos, o avançado brasileiro fechou a grande exibição para leão ver ao assinar o "hat-trick", de penálti.

Esta goleada devolveu o Paços à liderança, com 30 pontos, os mesmos do Famalicão, mas menos um jogo. O Estoril é terceiro, com 29 pontos.

Todos os resultados da tarde



Penafiel 2-3 Farense

Ac. Viseu 0-4 Paços de Ferreira

Mafra 2-3 Académica

Leixões 1-2 Cova da Piedade