"FC Porto acabou o jogo a sofrer", diz treinador interino do Rio Ave

O treinador interino do Rio Ave, Augusto Gama, elogiou a prestação da sua equipa, apear da derrota (2-1) diante do FC Porto, e salientou que o líder do campeonato terminou o encontro a sofrer.



"Esta equipa tem identidade e nós vincámo-la. Criámos muitas dificuldades, o FC Porto acabou o jogo a sofrer. Não conseguimos o objetivo da vitória, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Se houvesse um empate, não era mal visto para a nossa equipa", enalteceu o técnico.

Augusto Gama rendeu José Gomes, que deixou o Rio Ave e assumiu o comando técnico do Reading, de Inglaterra, na véspera do jogo no Dragão. O treinador interino salientou que "muito do trabalho" feito pela equipa este domingo "vem do trabalho feito de há seis meses para cá".

"Agora, estamos noutra etapa. Estamos a trabalhar para conseguir no futuro mais vitórias", frisou.



Augusto Gama é um homem da casa e recusou pronunciar-se sobre se este era o cargo que estava "destinado" a assumir. "Estou no Rio Ave há 26 anos, sou um funcionário do clube e por isso no que puder ajudar estarei sempre disponível. As decisões não competem a mim", referiu.