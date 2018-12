Sérgio Conceição: "Estamos aqui para a luta"

Sérgio Conceição considerou que a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave, por 2-1, para a 14.ª jornada do campeonato, foi justa. O treinador portista elogiou a atitude e dedicação à causa dos seus jogadores.

Sobre o triunfo, em declarações à Sport TV, Sérgio salientou que, apesar do golo sofrido cedo, o FC Porto "entrou bem no jogo" e só um "passe mal feito" e o "mérito do adversário" tramaram os portistas.

"Nós reagimos e fizemos dois golos. Nos últimos minutos da primeira parte o Rio Ave subiu um bocadinho e nós descemos. Junto ao intervalo uma oportunidade falhada pelo Corona. Merecíamos marcar", frisou.

Sérgio admitiu que, no final do jogo, o Porto passou por momentos de insegurança, mas sempre quis "muito fazer o terceiro": "Não o fizemos, mas ganhámos na mesma. Resultado justo para o que se passou."

Elogios e desejos para o Natal e 2019



O timoneiro azul e branco realçou a entrega dos seus jogadores: "Se não jogam é mesmo porque não podem. Eles vão até ao limite. Nesse espírito e vontade de ajudar, tenho um balneário fantástico".

O treinador portista enalteceu a "boa equipa" do Rio Ave, que se "bateu bem" no Dragão e "surpreendeu um bocadinho pela a agressividade que não teve noutros jogos". "É o respeito que têm por nós. Um bom Rio Ave valoriza a nossa vitória", assinalou o técnico dos dragões.

Num balanço do ano, Sérgio Conceição deu resposta positiva: "Foi um ano bom, podíamos ter ganho mais um ou outro título, mas foi bom. Estamos bem encaminhados no campeonato, embora ainda falte muito, e nas outras competições estamos aqui para a luta. Desejo um Natal cheio de saúde, que é o principal", sublinhou o técnico portista.