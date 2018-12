Marcelo envia nota de condolências ao Presidente da Indonésia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma nota ao homólogo indonésio de "sentidas condolências às famílias das vítimas" do tsunami que atingiu as costas do Estreito de Sunda, transmitindo "uma palavra de solidariedade" aos feridos.

"O Presidente da República apresentou as suas sentidas condolências às famílias das vítimas do tsunami que atingiu a costa do Estreito de Sonda, na Indonésia, em nota enviada ao Presidente do país", pode ler-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa "transmitiu ainda uma palavra de solidariedade e reconforto aos feridos, manifestando a disponibilidade portuguesa, no quadro da União Europeia, para o auxílio nas operações de resgate".

"O Presidente da República está igualmente a acompanhar a eventual presença de cidadãos nacionais na região, não tendo até ao momento indicação de portugueses envolvidos na tragédia", concluiu a nota.

Ajuda internacional



A União Europeia (UE) manifestou este domingo as condolências à Indonésia e ofereceu apoio nas tarefas de resgate, depois do tsunami de sábado.

O Governo português desconhece, para já, qualquer incidente com cidadãos portugueses na Indonésia, mas continuará a acompanhar a situação, disse o secretário de Estado das Comunidades à agência Lusa.

Pelo menos 222 pessoas morreram na sequência do tsunami ocorrido no sábado à noite, que os cientistas acreditam ter sido provocado pelo deslizamento submarino de terra, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatau, que não acionou os alarmes por não se ter registado um forte terramoto.