Ex-Sporting dá vitória ao Valência

Cristiano Piccini, ex-jogador do Sporting, assegurou, este domingo, a vitória do Valência sobre o Huesca, "lanterna vermelha" da Liga espanhola, em jogo da 17.ª jornada.

O marcador foi inaugurado aos 25 minutos, por Dani Parejo. O Valência manteve-se em vantagem até aos 72 minutos, quando Chucho Hernández empatou de grande penalidade. A equipa "che" parecia encaminhada para novo desaire, no entanto, para lá do minuto 90, Piccini deu a vitória à equipa "che".

Quanto a jogadores portugueses, os centrais Rúben Vezo, do Valência, e Rúben Semedo, do Huesca, não saíram do banco. Gonçalo Guedes está a recuperar de cirurgia, pelo que não foi convocado.

Com este resultado, o Valência sobe ao oitavo lugar, à condição, com 22 pontos e a quatro do Bétis, última equipa em lugares europeus. O Huesca continua no último lugar da tabela espanhola, com oito pontos.