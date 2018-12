Catalina Pestana (1947-2018)

Catalina Pestana "marcou a luta pelos direitos das crianças", diz Marcelo

22 dez, 2018 - 16:29 • Redação

Marcelo Rebelo de Sousa recorda a "coragem" da antiga provedora da Casa Pia de Lisboa no "desempenho das funções profissionais e genuinidade com que tratava todos com quem convivia".