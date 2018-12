I Liga

FC Porto iguala melhor série de vitórias da história e passa o Natal na liderança

23 dez, 2018 - 13:15 • Inês Braga Sampaio

FC Porto 2-1 Rio Ave. A 15.ª vitória consecutiva do FC Porto, a igualar a série de Artur Jorge (1984/85), precisou de reviravolta. Brahimi e Marega anularam o golo inicial de Carlos Vinícius, mas os dragões nunca estiveram confortáveis no jogo. Apesar das dificuldades, o FC Porto entrará em 2019 na liderança do campeonato. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.