Escuteiros saíram da Serra da Arrábida depois de terem pedido ajuda

O grupo de quatro escuteiros que foi dado dado como desaparecido, este domingo de manhã já saiu da Serra da Arrábida. O grupo pediu ajuda das autoridades para ajudar a transportar um dos elementos que se sentiu mal.

De acordo com a edição online do "Jornal de Notícias", um dos elementos do grupo, que sofre de epilepsia, sentiu-se mal e foi pedida ajuda às autoridades para o transportar.

Uma fonte do Corpo Nacional de Escutas, ter-se-iam desviado da rota inicialmente prevista, tendo por isso optado alertar as autoridades.

Num primeiro momento, as forças de socorro acreditavam que o grupo estaria perdido na serra.