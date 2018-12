Indonésia. Terramotos no país já mataram mais de 2.800 pessoas num ano

Veja também:

Em apenas um ano, a Indonésia foi abalada por 12 terramotos. Se excluirmos o maremoto que esta madrugada atingiu o país, os abalos sísmicos na região fizeram um total de 2.828 vítimas mortais.

A Indonésia é o quarto país em número de habitantes e também um dos mais castigados por desastres naturais.

A localização geográfica da Indonésia, no Anel de Fogo do Pacífico, e o número de vulcões ativos no país, mais de cem, tornam a nação propensa a grande atividade sísmica, que habitualmente passa despercebida à população.

Acredita-se que o maremoto que este fim-de-semana vitimou mais de 150 pessoas e fez mais de 700 feridos tenha acontecido devido a um deslizamento submarino causado pela erupção deste vulcão.



Cronologia de terramotos na Indonésia:

- 23 de janeiro: Um terramoto de magnitude 6 causa duas mortes e 41 feridos na ilha de Java.

- 18 de março: Um terramoto de magnitude 4,5 causa três mortes e 21 feridos também em Java.

- 21 de julho: Um terramoto de magnitude 5,2 causa um morto e dois feridos na ilha de Samatra.

- 29 de julho: Um terramoto de magnitude 6,4 causa 20 mortes e 401 feridos na ilha de Lombok.

- 05 de agosto: Um terramoto de magnitude 6,9 causa 513 mortos e 1.353 feridos em Lombok.

- 09 de agosto: Um terramoto de magnitude 5,9 causa seis mortos e 24 feridos em Lombok.

- 19 de agosto: Um terramoto de magnitude 6,3 deixa dois mortos e três feridos em Lombok.

- 19 de agosto: Um terramoto de magnitude 6,9 causa 14 mortes e 24 feridos em Lombok.

- 28 de setembro: Um terramoto de magnitude 7,5 causa 2.256 mortos e 10.679 feridos na ilha de Celebes.

- 10 de outubro: Um terramoto de magnitude 6 causa quatro mortos e 36 feridos em Java.

- 14 de novembro: Um terramoto de magnitude 5,6 causa sete mortos e seis feridos nas Celebes.

- 22 de dezembro: um deslizamento submarino causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa mata mais de 150 pessoas. O tsunami atingiu Lampung, Samatra, e as regiões de Serang e Pandeglang, em Java.