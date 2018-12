Hóquei em Patins. FC Porto vence Óquei de Barcelos

O FC Porto recebeu e venceu, este sábado, o OC de Barcelos por 7-2 em jogo em atraso da 10.ª jornada do campeonato de hóquei em patins.

Hélder Nunes, Cocco, Gonçalo Alves (3), Poka e Rafa marcaram para os dragões. Hugo Costa e Alvarinho descontaram para os minhotos.

Na classificação, a liderança é do campeão Sporting, com 26 pontos, à frente do Benfica, com 24, da Oliveirense com 23 e do FC Porto com 22.

Os azuis e brancos estiveram a disputar a Taça Intercontinental, na Argentina. Perderam a final diante do Barcelona, no prolongamento.

O campeonato recomeça apenas 5 de janeiro com a 11ª jornada.