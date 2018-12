PSG continua passeio em França

O PSG venceu o Nantes por 1-0 em jogo da jornada 19 da Liga francesa de futebol. O golo que carimbou os três pontos foi apontado por Mbappé.

Os parisienses lideram o campeonato, com 13 pontos de avanço, apesar de terem dois jogos em atraso. Beneficiaram este sábado da derrota do segundo classificado.

Um golo do português Rafael Leão, aos 17 minutos, colocou o Lille, com Edgar Ié também a titular, em vantagem, mas o Toulouse deu a volta com dois golos do costa-marfinense Max-Alain Gradel, na conversão de duas grandes penalidades, aos 49 e 64 minutos.

Já o Lyon, terceiro, com o português Anthony Lopes na baliza, chegou à vantagem por Nabil Fekir, aos 67 minutos, mas o Montpellier, com o também jogador luso Pedro Mendes a titular, empatou por Ruben Aguiar, aos 81.

O Mónaco, que já foi de Leonardo Jardim, continua em crise de resultados. Desta vez perdeu em casa por 2-0 frente ao lanterna-vermelha Guingamp, e segue na antepenúltima posição, com apenas dois pontos de vantagem sobre o último classificado.