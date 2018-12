Barcelona mantém Atlético a três pontos

O Barcelona venceu o Celta por 2-0 em partida da 17.ª jornada da Liga espanhola e mantém os três pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid.

Os catalães ganharam à equipa comandada por Miguel Cardoso, com golos de Dembélé e Messi.

O Barça, com Nelson Semedo titular, segue na liderança de La Liga com 37 pontos, enquanto o Celta de Vigo ocupa a décima posição, com 21 pontos.

Três pontos atrás da formação catalã segue o Atlético de Madrid, que venceu em casa por 1-0 o Espanyol, com um golo do francês Antoine Griezmann, aos 56 minutos, na conversão de uma grande penalidade. Gelson Martins entrou no segundo tempo.

O Sevilha, que é terceiro, só joga este domingo contra o Leganés.

O Betis, de William Carvalho, empatou em casa a 1-1 com o Eibar.