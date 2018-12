Tsunami na Indonésia causa 20 mortos e 165 feridos

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 165 ficaram feridas na sequência de um tsunami que atingiu este sábado, às 4h30 (hora local; 21h30 em Lisboa), a zona costeira do Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia.

A informação está a ser adiantada pela Reuters, que cita a Agência Nacional de Mitigação de Desastres indonésia.

De acordo com a BBC, na origem deste tsunami poderá ter estado um deslizamento subaquático de terras causado pela erupção (na última sexta-feira, durante pouco mais de dois minutos) do vulcão Krakatoa.



O porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, adiantou entretanto, no Twitter, que há, por agora, outras duas pessoas desaparecidas, podendo o número de vítimas mortais vir a aumentar nas próximas horas.

Em 2004, no dia 26 de dezembro, um sismo com magnitude 9,2 na escala de Richter, com epicentro na costa oeste de Sumatra e seguido de um tsunami, causou perto de 230.000 mortos. Já este ano, em outubro, um terramoto de 5,7 na escala de Richter resultou na morte de mais de 2.000 pessoas.

A Indonésia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde em cada ano se registam cerca de 7.000 terramotos, quase todos moderados.