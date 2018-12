Juventus ganha e é campeã de inverno

A Juventus venceu a Roma por 1-0 e mantém a liderança da liga italiana de futebol.

Mandzukic foi o autor do golo, após cruzamento de De Sciglio, que carimbou mais três pontos para a Vechia Signora.

Cristiano Ronaldo esteve várias vezes perto do golo e ainda fez uma assistência para Douglas Costa, mas o golo do extremo brasileiro foi invalidado após ação do videoárbitro.

Já o Nápoles que, a jogar em casa, bateu o SPAL pela margem mínima e continua no segundo lugar a oito pontos da Juventus, a "campeã de inverno".

Entre os outros vários jogos deste sábado, Chievo e Inter empataram 1-1. O embate entre Parma e Bolonha também terminou empatado, mas sem golos.