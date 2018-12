Bruma marca e dá vitória ao Leipzig

O avançado português Bruma deu a vitória (3-2) ao Leipzig na receção do Werder Bremen, em jogo da 17.ª jornada da Liga alemã de futebol, ao apontar aos 87 minutos o golo que desfez a igualdade.

Bruma garantiu a vitória da equipa da casa, seis minutos depois de ter entrado em campo, para o lugar de Halstenberg, e foi admoestado com um cartão amarelo no minuto seguinte ao golo.

O Leipzig, que com o triunfo mantém a quarta posição, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Klostermann e Timo Werner, aos 22 e 44 minutos, respetivamente, mas em 10 minutos, Kruse (67) e Sargent (77), repuseram a igualdade.

Também este sábado, o Bayern Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3-0, com golos de Ribery (2) e Rafinha.

O Schalke 04 visitou e venceu o Estugarda, por 3-1, com golos de Skrzybski, aos 10 minutos, Sane, aos 70, e Kutucu, aos 78. Gonzalez, aos 76 minutos apontou o golo da equipa da casa.

O Bayer Leverkusen impôs-se em casa por 3-1, ao Hertha Berlim, com Volland a inaugurar o marcador, aos seis minutos, para a formação da casa, Torunarigha a repor a igualdade, aos 26, e Havertz a selar a vitória com um 'bis' (49 e 72).

As duas equipas seguem empatadas na tabela classificativa, nas oitava e nona posições, com os mesmos pontos do Hoffenheim, que só joga no domingo.

O Fortuna Düsseldorf venceu o Hannover, penúltimo classificado, com um golo apontado por Fink, já em tempo de descontos (90+2) e o lanterna-vermelha Nuremberga perdeu por 1-0 na receção do Friburgo.

Na classificação da Bundesliga, o líder continua a ser o Borussia Dortmund, com 42 pontos, contra 36 do Bayern Munique.