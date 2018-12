Reading confirma contratação de José Gomes

O Reading, da segunda divisão inglesa, confirmou no site do clube a contratação do treinador José Gomes, que estava no Rio Ave.

Não foram avançados os pormenores do negócio, mas os vilacondenses terão sido indemnizados.

Aos 48 anos, José Gomes aposta nesta aventura em Inglaterra para tirar o Reading dos últimos lugares da tabela (21.º lugar, logo a seguir à posições de despromoção).

O técnico luso já assistiu ao jogo diante do Middlesbrough, em partida a contar para 23.ª jornada do Championship.

Em declarações ao site do clube inglês, Nigel Howe, o diretor geral, confessou estar "muito contente com a contratação de um treinador que tem uma reputação impressionante em Portugal".

Nesta nova etapa da sua carreira, o treinador leva grande parte dos adjuntos que o acompanharam nos últimos seis meses no Rio Ave: o adjunto Jorge Mendonça, o analista João Penedo, o treinador de guarda-redes Jorge Batista e o preparador físico Rui Santos.

O treinador Luís Castro, do Vitória de Guimarães, também foi opção para o clube inglês, mas acabou por recusar a proposta.