Portimonense agrava crise do Feirense

O Feirense, de Nuno Manta Santos, somou o 12.º encontro consecutivo sem vencer no campeonato e desceu ao 17.º e penúltimo lugar, com 10 pontos.

O brasileiro Dener marcou, aos 68 minutos, o único golo da partida e permitiu ao conjunto algarvio subir ao sétimo lugar, com 20 pontos.

O Portimonense subiu ao sétimo lugar da I Liga de futebol, ao vencer em casa do Feirense, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada.

Nuno Manta Santos (treinador do Feirense):

"Na primeira parte não deixámos o Portimonenses jogar como gosta, e tivemos mais bola, com o adversário a jogar num bloco médio. Na segunda parte fomos mais agressivos e ofensivamente fizemos coisas mais interessantes. Tivemos situações para fazer golo e este resultado resume-se unicamente à eficácia de cada uma das equipas.

Tenho de realçar a atitude e o trabalho da equipa, tentou reagir às adversidades. A reação menos positiva dos adeptos no final do jogo é normal, mas a verdade é que em agosto éramos os melhores do mundo, e agora já somos os piores. Não é assim. Vamos continuar a trabalhar para ultrapassar este momento que a equipa vive".

António Folha (treinador do Portimonense):

"Foi um jogo difícil, não foi tão bem conseguido. O espetáculo não foi tão bom como os treinadores normalmente desejam. Foi um jogo bem disputado, com duas equipas com disponibilidade incrível e que lutaram até ao fim.

Tivemos a felicidade de fazer um golo e, mesmo a acabar, acabou por acontecer algo que nos tem faltado no final dos jogos, e aí tivemos a felicidade de evitar o empate num lance de perigo do Feirense.

Vamos continuar a trabalhar muito para alcançar os nossos objetivos, hoje vencemos e o balanço da época considero ser positivo, porque temos feito coisas boas. Há coisas que ainda não estão do meu agrado, mas estamos a fazer uma época positiva".