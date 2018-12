Keizer quer “ganhar” e com “bom espetáculo"

O treinador do Sporting espera “um jogo difícil [contra o Vitória de Guimarães] entre duas equipas que estão bem”.

“Espero um bom espetáculo para quem for assistir. São duas equipas que estão num bom momento”, reconhece Marcel Keizer.

O técnico dos leões diz que “toda a gente quer ganhar. É o mesmo desafio a cada três dias para nós”.

Com uma série de vitórias, Keizer considera “que vai ser difícil continuar a ganhar, mas claro que vamos tentar. É uma competição contra boas equipas, portanto não vai ser fácil manter esta série, mas vamos tentar fazê-lo mais uma vez”.

Sobre os muitos golos que o Sporting tem marcado sob o seu comando, o treinador holandês refere que “quando jogas para os espaços certos, surgem boas oportunidades. Com boas oportunidades e com o poder de finalização dos nossos jogadores, torna-se mais fácil. Não é normal marcar tantos golos, particularmente na liga portuguesa porque todas as equipas têm uma boa organização”.

Keizer aproveita para elogiar a Liga portuguesa: “Já tinha dito isso sobre os outros treinadores, organizam muito bem as suas equipas. Isso faz com que fiquemos ainda mais orgulhosos por marcarmos tantos golos”.

O Vitória de Guimarães – Sporting disputa-se este domingo a partir das 20h00.