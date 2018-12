Brexit. Corbyn diz que avança para saída da UE se vencer eleições antecipadas

O líder do Partido Trabalhista britânico afasta a hipótese de um segundo referendo caso viesse a vencer eventuais eleições antecipadas em 2019.

Em entrevista ao ao diário britânico "The Guardian", o líder do principal partido da oposição no Reino Unido disse que, se fosse eleito primeiro-ministro, tentaria voltar a Bruxelas para negociar um acordo de saída melhor, se possível antes de 29 de março, a data prevista para o 'Brexit'.