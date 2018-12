Rui Vitória quer ganhar ao Sporting de Braga "com melhor ou pior exibição"

O treinador do Benfica, Rui Vitória, defendeu este sábado que vencer o Sporting de Braga é o principal objetivo dos 'encarnados' na 14.ª jornada da I Liga de futebol, e que só depois se preocupará com a qualidade exibicional.

"Importa ganhar e somar três pontos. O Braga é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato, é um adversário difícil, mas que também sabe que do outro lado vai estar uma equipa pronta para ganhar, com melhor ou pior exibição, embora o propósito seja sempre jogar bem e ganhar. A qualidade está cá e com o tempo vai revelar-se", disse Rui Vitória, na antevisão do jogo frente aos minhotos.

Sobre o adversário, o treinador encarnado garantiu que o Benfica está preparado, mas não deixou de tecer elogios à equipa do Braga. "É um adversário do topo da tabela, difícil, tem qualidade. Vamos com uma grande vontade e determinação". Para o técnico, estão reunidos os ingredientes para "um jogo bem disputado".

Rui Vitória fez ainda referência às últimas vitórias. "Era fundamental ganhar e estamos na rota do campeonato(...) Não importa qual o adversário mas sim ganhar. O Sp. Braga é o que temos já pela frente. O Sp. Braga também sabe que do outro lado está uma equipa que quer ganhar", acrescentou.

Sobre os rumores da saída de Jorge Jesus do Al-Hilal, Rui Vitória recusou-se a comentar o seu possível regresso ao Benfica. "Não é algo com que tenha de me preocupar. Não vou estar a comentar as questões do Rui Vitória".