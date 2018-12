Sérgio Conceição desvaloriza ausência de José Gomes. "O Rio Ave sabe o que é que tem de fazer."

Sérgio Conceição, treinado do FC Porto, reconhece que o Rio Ave é um adversário difícil, mas lembra que os azuis e brancos têm a responsabilidade de vencer o jogo.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, Sérgio Conceição reconheceu "qualidade individual e coletiva" à equipa do Rio Ave, mas reconhece a superioridade do FC Porto.

"Acho que vamos ter uma equipa muito competitiva e competente amanhã. Com qualidade individual e coletivamente com períodos no jogo e momentos do jogo, o que é bastante interessante. Temos de estar preparados para esses momentos do jogo e assumir a responsabilidade. Temos que assumir que somos o FC Porto e que temos de jogar para ganhar", disse o técnico azul e branco.

O Rio Ave chega ao Dragão sem José Gomes. O técnico está a caminho do Reading, da segunda divisão inglesa e já não vai orientar a equipa de Vila do Conde. Um facto que, para Sérgio Conceição, não enfraquece a equipa.



"A equipa sabe o que é que tem de fazer. Tem uma forma de atuar que com certeza não vai mudar no terreno" aponta Sérgio Conceição.

Resposta a Jesus

A conferência de imprensa de antevisão do jogo serviu também para responder a Jorge Jesus, que em entrevista à Sport TV disse que este era um bom ano para Sérgio Conceição ganhar tudo a nível nacional, "porque ele não estava em Portugal".

"Trabalhamos de forma ambiciosa e determinada. Temos uma equipa muito competitiva e se calhar até podemos ganhar a Champions asiática", disse o treinador do FC Porto após as mais recentes declarações de Jorge Jesus.

Sobre o processo e-topeira, Conceição preferiu não abordar o assunto. "Só vou falar de futebol. Gosto de falar de futebol e esse caso já tem tanta gente a comentar. Não quero falar", afirmou disse o técnico dos dragões