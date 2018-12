Rio acusa governo de falhar na segurança dos portugueses

O presidente do PSD, Rui Rio, acusa o governo de António Costa de falhar como nunca há memória na segurança dos portugueses.

Na tradicional mensagem de Natal do líder "laranja", Rui Rio recordou casos como Tancos, o do helicóptero do INEM ou a estrada de Borba para concluir que o governo falhou aos portugueses.

"O Estado, durante este ano, não foi capaz de garantir, como deve garantir, a segurança das pessoas. Ao nível dos incêndios, não teve a eficácia necessária no combate aos mesmos. No caso do helicóptero do INEM o socorro chegou tarde e a más horas. No caso de Borba, caiu uma estrada que todos sabiam, pelo menos os que lá viviam, que estava em insegurança. No caso dos vendavais na região centro do país, a assistência às pessoas e às empresas foi e continua a ser altamente deficitária", elenca o líder o PSD, numa mensagem em que surge com uma árvore de natal em plano de fundo.

Mas as críticas do presidente social-democrata não ficam por aqui. Rui Rio recorda o caos na ferrovia e o caso de Tancos para concluir: "Desde há muitos anos que não me recordo da segurança ter falhado tanto como falhou em 2018 e em parte em 2017". E por isso Rui Rio pede ao executivo que "meta a mão na consciência", tratando os serviços públicos de forma a que "os portugueses se sintam em segurança".

Da segurança para a saúde Rio refere que “ as pessoas estão cada vez mais á espera de uma cirurgias". "Isto num governo ligado a uma esquerda que tem a mania de dizer que tem o monopólio das preocupações sociais. Não é verdade!”, esclarece Rui Rio, que caracterizou como inaceitável a diferença dos valores do salário mínimo nacional entre privado e público.

A pasta da Educação não ficou fora das críticas do líder social-democrata, que lembrou a quantidade enorme de estudantes universitários que tem de interromper os estudos porque os pais não têm dinheiro.

Apesar das críticas, o líder do PSD foi perene ao manifestar que “está disponível para dar todos os contributos que um partido da oposição consciente deve dar para que os portugueses tenham uma vida melhor”.



Cristas em tom diferente



Já a mensagem de Natal da líder centrista foi feita em tom diferente. Sem as habituais críticas ao Governo, a líder do CDS optou por falar das tradições da sua família.