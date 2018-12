Governo promete ligação entre Lisboa e Porto em menos de duas horas

O Governo português prevê uma aposta de cerca de 1.500 milhões de euros para reforçar a linha ferroviária entre Lisboa e Porto, um investimento que permitirá, nas palavras do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, diminuir o tempo de ligação entre as duas maiores cidades do país em menos de duas horas.

A notícia é avançada na edição impressa do semanário Expresso, que revela que o Governo prevê que, até 2030, um investimento de mais de 12 mil milhões de euros no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI30), que será apresentado em janeiro no Parlamento.

A grande parte do investimento é dedicado, segundo o ministro, a "transportes e mobilidade".

Apesar de tudo, Pedro Marques garante que o programa que será apresentado "não contempla o TGV", já que "não existe consenso nacional" para que se faça este investimento.

Dos 12 mil milhões a serem investidos, Pedro Marques salienta que mail de mil milhões são dedicados à expansão dos metros do Porto e de Lisboa.

Fora dos planos está a construção de uma nova travessia sobre o Tejo, garante o ministro da tutela ao "Expresso".