Morreu Catalina Pestana, a antiga provedora da Casa Pia

A antiga provedora da Casa Pia de Lisboa, Catalina Pestana, morreu este sábado aos 72 anos, vítima de doença prolongada.

Catalina Pestana estava internada numa unidade hospitalar em Lisboa e "morreu durante a noite" vítima de uma infeção generalizada, confirmou à agência Lusa Miguel Matias, advogado da Casa Pia.

Bagão Félix, antigo ministro da Segurança Social e do Trabalho, recorda Catalina Pestana como uma cristã com “valores radicalmente humanistas”. “Já la vão 15 anos desde que a nomeei para a direção da Casa Pia e revelou estar a cima dos interesses menores e pequenas vantagens. Pelo contrario, uma coragem inabalável e muito me ajudou naquela altura”, recorda o antigo ministro.



Nomeada em 2002 provedora da Casa Pia, Catalina era uma das vozes de defesa das vítima do processo de pedofilia que abalou a instituição.

Antiga professora e ativista social, Catalina Pestana foi uma das vozes mais fortes na defesa das crianças vítimas de abuso sexuais.

