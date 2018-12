Grimaldo e Ruben Dias não querem ouvir falar de transferências em janeiro

O defesa-esquerdo Grimaldo garante que vai permanecer no Benfica, pelo menos, até ao final da época.

O jogador espanhol tem sido observado por vários emblemas estrangeiros, mas afirma que não será transferido em janeiro.

Sobre a crise exibicional do Benfica nos últimos jogos, Grimaldo reforça que o importante é ganhar. O atleta lembra que os encarnados somam seis vitórias consecutivas, sem sofrer golos, desde a goleada de Munique.

Também a Bola Branca, falaram outros jogadores do Benfica.

Ruben Dias também abordou o tema “mercado”. Os emblemas interessados - com o Lyon à cabeça - não passam despercebidos, mas o jovem jogador dos encarnados garante que uma eventual transferência não é assunto até ao fim da presente temporada. O foco é ganhar o campeonato, diz o camisola 6.

Sobre o jogo de domingo contra o Sp. Braga, na Luz para o campeonato, Ruben Dias antevê dificuldades.

Por sua vez, Jardel garante que o tema “Rui Vitória”, que esteve com um pé fora do Benfica após o jogo de Munique, ficou à porta do balneário. A manutenção do treinador agradou aos jogadores, garante o capitão do Benfica.

Já o falado regresso de Jorge Jesus ao Benfica não é assunto para Jardel.

Quanto á saída de Luisão do plantel – que pendurou as botas já com a época em andamento – Jardel reconhece que a noticia surpreendeu o balneário do Benfica.