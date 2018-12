Diana Durães e Ana Rodrigues bateram recordes nacionais de natação

Os campeonatos nacionais de natação principiaram em Felgueiras com novos recordes nacionais de Diana Durães nos 1.500 metros livres e de Ana Rodrigues nos 100 livres, enquanto o Benfica estabeleceu nova melhor marca nos 4x50 livres masculinos.

Diana Durães nadou em 15.58,19 minutos, superando o seu próprio registo, de agosto, também em Felgueiras, de 16.08,10.

"O Mundial não correu, de todo, como eu esperava. Ambicionava mais (...) por isso este registo tem um sabor especial, porque estou de regresso aos bons resultados. Hoje fiz uma gestão da prova para recorde. Estas provas têm sempre estratégia. Procurei melhorar a cada 500 metros", disse a atleta dos encarnados.

Ana Rodrigues, da Associação Desportiva Sanjoanense, terminou os 100 livres em 55,12 segundos, superando o anterior máximo de 55,43, que pertencia a Patrícia Conceição desde 2009.

"Apostei neste recorde nacional e correu bem. No nacional de clubes já havia mostrado que era possível com uma marca de 56 baixo e acabou por acontecer aqui em Felgueiras. Estou muito feliz", regozijou-se Ana Rodrigues.

Guilherme Dias, Miguel Nascimento, Luiz Pereira e David Leiria terminaram os 4x50 em 1.29,16, destronando a marca que pertencia ao FC Porto, com 1.29,97, desde 2009.

Referência para os mínimos para o Europeu de Glasgow piscina curta, de 4 a 8 de dezembro de 2019, obtidos nos 400 estilos por Gabriel Lopes (Louzan) com 4.08,36, José Lopes (SC Braga) com 4.10,46, e Tomás Veloso (Náutico Académico) com 4.13,04.

Em juniores, novos máximos para o Algés e Dafundo nos 4x100 livres. Camila Rebelo, nos juniores 16, e Rafaela Azevedo, em juniores 17, somaram máximos nas respetivas categorias nos 200m costas.