A Ovarense recebeu e bateu a Terceira Basket por 103-76 em partida antecipada da 11ª Jornada do nacional de basquetebol.

Na classificação, liderada pelo Benfica com 20 pontos, a Ovarense está na terceira posição, com 18 pontos.

A equipa açoriana está no meio da tabela, juntamente com Lusitânia e FC Porto, com 16 pontos.

A restante jornada joga-se este sábado. Destaque para o Illiabum – Benfica.

Classificação