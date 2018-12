Canarinhos voam para a liderança (provisória)

No jogo de abertura da jornada 14 da II Liga, o Estoril venceu, fora, a Oliveirense.

O golo do triunfo foi apontado pelo avançado Kleber.

Graças a este triunfo, os canarinhos sobem provisoriamente à liderança do segundo campeonato do futebol português.

O Estoril soma 29 pontos em 14 jogos, os mesmos pontos do Famalicão, mas com 13 partidas. Logo a seguir, com 27 pontos está o Paços de Ferreira que, no entanto, tem dois jogos a menos, tal como o Benfica B, que soma 26.