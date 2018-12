Quatro "coletes amarelos" detidos e 24 identificados em todo o país

A PSP deteve esta sexta-feira quatro pessoas nas manifestações dos "coletes amarelos", detenções que ocorreram em Lisboa por resistência e coação às autoridades, segundo o porta-voz da Direção Nacional da PSP.



Além dos quatro detidos em Lisboa, os únicos a nível nacional, a PSP procedeu à identificação de 24 manifestantes em todo o país durante os protestos dos "coletes amarelos", que tiveram fraca adesão, disse ainda Alexandre Coimbra à agência Lusa.

A rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, foi o último local de onde manifestantes dos "coletes amarelos" desmobilizaram.

Os protestos dos "coletes amarelos" em Portugal foram convocados por vários grupos através das redes sociais, com inspiração nos movimentos contestatários em França.

Um dos grupos, Movimento Coletes Amarelos Portugal, num manifesto divulgado na quarta-feira, propõe uma redução de impostos na eletricidade, com incidência nas taxas de audiovisual e emissão de dióxido de carbono, uma diminuição do IVA e do IRC para as micro e pequenas empresas, bem como o fim do imposto sobre produtos petrolíferos e redução para metade do IVA sobre combustíveis.