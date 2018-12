Alaves vence na abertura da jornada em Espanha

Disputaram-se duas partidas esta sexta-feira da jornada 17 da Liga espanhola.

O Getafe empatou 1-1 em casa do Girona. Os golos foram apontados por Angel Rodriguez e Bernardo Espinosa.

No outro jogo da noite, a Real Sociedad perdeu no País Basco por 1-0 diante do Alaves. O tento da vitória foi marcado por Calleri.

Na classificação o Alaves sobe a quinto na tabela e o Getafe é sexto.

Na frente, com 34 pontos, continua o Barcelona que defronta este sábado o Celta de Vigo.