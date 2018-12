Portugal é "ridículo" ao nível da "falta de consciência de segurança"

Os sucessivos Governos de Portugal nunca tiveram cultura nem consciência de segurança, acusa o presidente da Associação de Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA).



Na sequência do acidente com o helicóptero do INEM, mas também dos sucessivos casos de drones a sobrevoar as imediações dos aeroportos nacionais, o comandante Miguel Silveira lembra o caso das alterações no gabinete que investiga os acidentes aéreos, para denunciar o que diz ser uma situação preocupante.

“O que mais nos preocupa é que não há, de facto… eu nem falo em cultura de segurança. Não há uma consciência de segurança no país, nomeadamente que gere o país que são os sucessivos governos.”

O presidente da APPLA dá um exemplo: aquando da fusão do Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves com a investigação de acidentes nos caminhos-de-ferro, Portugal “andou quase um ano à revelia das diretrizes da União Europeia. Estivemos ilegais durante imenso tempo”.

Nestas declarações à Renascença, o comandante Miguel Silveira dá o exemplo da queda do helicóptero do INEM, que resultou na morte de quatro pessoas, para reforçar a ideia do que diz ser a “falta de uma estratégia de segurança”.

“O que está mal é o sistema. Quando cai um helicóptero e para o local do acidente são deslocadas 19 entidades diferentes, com um contingente de operacionais de mais de 200 pessoas, nós caímos no ridículo que é este país”, sublinha.