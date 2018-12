​Nuno Garoupa: “Direita tem no pós-2020 a melhor oportunidade de regeneração”

Dois milhões e 100 mil votos. O resultado das legislativas de 2015 foi um dos piores de sempre para a direita, mas parece agora quase impossível de repetir em outubro de 2019 com PSD e CDS viajando a bordo do ciclo eleitoral mais complexo de 45 anos de democracia. No futuro da direita em Portugal ficam duas opções para o pós-2020: regeneração ou marginalização.

A tese de Nuno Garoupa está inscrita no livro “A Direita Portuguesa, da Frustração à Decomposição” (Ego Editora), que reúne crónicas e intervenções públicas no período 2004-2018 a pensar esse espaço político em quase duas décadas. O pessimismo alistado na divisão cronológica do livro (Frustração, 2004-2011; Desilusão 2011-2015; Decomposição, 2015-2018) abre caminho ao otimismo moderado em mais uma formulação clássica do tipo “crise ou oportunidade?”. “A direita portuguesa enfrenta também a sua melhor oportunidade de se regenerar”, defende o professor da George Mason University Scalia Law, de Arlington, Virgínia para quem o “aggiornamento” “se fará em cima dos escombros do PSD e CDS”. Nuno Garoupa, académico especializado na relação entre a justiça e a economia - presença regular na Renascença, alerta ainda que a não se enfrentar um programa de regeneração política a direita arrisca a marginalização num sistema partidário centrado no PS, a versão lusa do PRI mexicano, o partido hegemónico de 1929 a 2000. O livro antecipa algo de fundamental para o futuro da direita? Se a minha tese tem fundamento - e acho que tem - de haver uma crise estrutural da direita desde o fim do cavaquismo, a juntar a uma série de problemas da conjuntura política actual, vêm aí tempos difíceis para a direita. Mas, numa nota de otimismo, diria também que a direita enfrenta a melhor possibilidade dos últimos 45 anos para se regenerar. Agora a grande questão é saber se, de facto, a direita vai fazer essa regeneração ou se se vai marginalizar. Regeneração da direita ou marginalização são os dois cenários possíveis a partir de 2020. Por marginalização entendo um fenómeno de "mexicanização" do sistema partidário português com o PS a assumir o papel de partido central e preponderante e a direita reduzida a um papel de mero espectador. Esse cenário do PS transformado em PRI mexicano já interioriza a derrota da direita nas legislativas de 2019. A regeneração não vai começar nas urnas em outubro próximo? Por mais triste que possa parecer, o grande desafio da direita para 2019 é obter - na sua totalidade, no conjunto do PSD, CDS e Aliança -, os 2,1 milhões de votos que teve em 2015 (em si mesmo já um dos piores resultados da história da direita). Na verdade, a acreditar nas sondagens, de todas as fontes disponíveis, a direita vai ter menos de 2 milhões de votos o que seria o pior resultado da história democrática. A ser assim, estaremos perante uma crise profundíssima. Crise da direita causada por erros próprios ou por um quadro económico mais favorável ao Governo PS? Depois de 2015 é praticamente impossível uma vitória da direita. Temos de recordar que, neste momento, a direita acumula os dois piores resultados de eleições autárquicas na sua história - 2013 e 2017 - o pior resultado em eleições europeias - 2014 - e o terceiro pior resultado de legislativas - 2015, portanto só muito dificilmente pode a direita alcançar qualquer resultado com significância política a partir destes números historicamente tão baixos. A juntar a isso o problema é que a direita perdeu a grande oportunidade, e daí o livro falar da "frustração à decomposição", a direita perdeu o comboio do que é uma exigência de parte do eleitorado: a regeneração do sistema político. O PSD e o CDS não estão em condições de fazer a regeneração do sistema político porque são siglas estafadas associadas a não sei quantos escândalos e, portanto, é evidente que a regeneração da direita vai ser feita em cima dos escombros do PSD e CDS. Mas questões como falsas presenças ou viagens fantasmas dos deputados envolvem o Bloco Central e não apenas a direita... É verdade, mas isso são os últimos tempos. Não vale a pena falar em personalidades do PSD envolvidas em grandes escândalos com averiguações e inquéritos do Ministério Público, com eventuais arquivamentos é verdade, mas tudo isso cria um desgaste permanente. Há um número em que gosto de insistir: PSD, PS e CDS representam hoje menos 1,3 milhões de eleitores que em 1995. E os cinco partidos da Assembleia da República representam menos 850 mil eleitores que em 1995. Não são números da abstenção técnica. Isto são 850 mil eleitores que existem e deixaram de votar nestes partidos. É evidente que não vão voltar a votar neste PSD e neste CDS quando estes partidos estão associados a todos esses escândalos. Portanto, a regeneração vai ser feita...apesar do PSD e do CDS não com o PSD e o CDS. Mas esses 850 mil eleitores podem dirigir-se para onde? Para fenómenos de recomposição da direita como o Aliança ou o populista Chega? Desses 850 mil uma grande parte está na abstenção, outra parte dispersou-se em partidos como o PAN, como o Nós Cidadãos e outros partidos que não têm representação parlamentar e votos brancos e nulos. Portanto esse eleitorado até participa eleitoralmente. Duvido é que esse eleitorado se mobilize para um projecto como o Aliança porque há uma contradição insanável: é que não se pode falar de renovação e regeneração com alguém que há 40 anos é a cara do sistema e do regime. O projecto Aliança pode crescer para dentro do actual PSD, não a partir da captação de votos da abstenção. O Chega é um fenómeno a ver. Não correu bem em Loures agora vamos ver no plano nacional se tem capacidade de mobilizar eleitorado.

A posição do PSD quanto à composição do Conselho Superior do Ministério Público é um exemplo do adensar de dúvidas desse eleitorado? É evidente que a proposta do PSD só encontra apoio no PS e é uma velha ansiedade do Partido Socialista e foi, aliás, parte do programa de José Sócrates na governação PS. Acontece que uma coisa é o PSD avançar com uma proposta de reforma do Ministério Público, algo que não fez e aguardemos que possa fazer, outra é alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, coisas distintas, para condicionar o próprio Ministério Público. É evidente que uma proposta deste nível na actual conjuntura em que já há 850 mil eleitores a não confiar nos partidos do regime só vai engrossar esse eleitorado. Não penso que o PSD possa ganhar votos com este tipo de propostas. Mas quando a procuradora-geral da República, Lucília Gago, ameaça, até de forma pouco subtil, com a demissão, também temos um órgão de soberania a tentar condicionar outro… É evidente. Agora de nenhuma forma PS e PSD têm falta de legitimidade democrática para alterar a lei. Se PS e PSD estivessem de acordo e entendessem alterar a lei teriam toda a legitimidade democrática para o fazer. A senhora procuradora também tem toda a legitimidade democrática para discordar e dizer que se a proposta for aprovada altera o cenário em que ela foi nomeada e, portanto, poria o lugar à disposição. A partir daí os partidos têm de tirar as suas ilações. O PS entendeu tacitamente sair de cena porque já percebeu que a questão passa uma fatura eleitoral muito importante tendo em conta que, evidentemente, o Partido Socialista enfrenta o problema da herança de José Sócrates. O PSD ao dia de hoje insiste nesta agenda. Parece-me ser um erro estratégico, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E a tensão interna no PSD acelera a recomposição da direita? Há dias, um antigo líder (Marques Mendes) comparou o actual (Rui Rio) a José Sócrates... Há duas questões. É evidente que comparar Rui Rio a José Sócrates parece-me extremamente injusto para Rui Rio. Agora, acho que os antigos líderes e potenciais líderes do PSD estão exatamente a laborar na lógica de que nada mudou em 2015, de que o país é exatamente o mesmo, a abstenção sobe, 850 mil eleitores desaparecem, mas o país é exatamente o mesmo e o papel do PSD é ser suplente do PS. Por isso é que desde 1995 a 2020 vão 25 anos dos quais o PS governa 18 e o PSD sete anos. O que está a acontecer no PSD é a lógica habitual: vamos esperar que o PS apodreça de novo, talvez 2021, talvez 2023 e ao líder do PSD daquele momento saia a sorte grande como saiu a Passos Coelho, porque vai ser primeiro-ministro por quatro anos até o PSD entrar em crise outra vez. Este é o ciclo infernal da direita portuguesa e que o está presente no entendimento dos oráculos do PSD: o de que neste momento não há hipótese de ganhar eleições, mas que na próxima legislatura é possível que - por podridão do Partido Socialista - se abra algum cenário do PSD poder voltar a governar. Nesse quadro, entende-se a dinâmica da ‘direita passista’ como se entende a de Rio, e sua gente, de ir alterar os estatutos, blindando a liderança a qualquer resultado nas legislativas de 2019, de forma a poder continuar até essas míticas eleições em que o PSD voltará a ganhar… lá para 2023. É uma estratégia errada de Rui Rio? É um erro porque PSD e CDS não voltam ao governo no estado em que estão. PSD e CDS não perceberam o que aconteceu em 2015. 700 mil votos foram-se embora. 700 mil votos que não voltam. PSD e CDS não aceitam isso. PSD e CDS não conseguem viver com isso. Há 700 mil eleitores que foram embora e não voltam. 700 mil disponíveis para votar noutros projectos. Portanto, PSD e CDS imaginam voltar ao governo numa recomposição da direita que não está a acontecer neste momento. Parece-me extraordinariamente “naive”, para não dizer extraordinariamente apagada da realidade, esta ideia de que são ciclos políticos: o PS governa sete a oito anos e depois segue-se o ciclo do PSD de quatro anos. E de que assim vamos continuar até à eternidade apesar de haver 800, 900 mil, um milhão, 1,3 milhão de eleitores que deixaram de votar. Isso não vai acontecer.