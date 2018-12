E-toupeira. Decisão “aparentemente incompreensível”, diz o Sporting

O Sporting considera “incompreensível” a decisão de não levar a Benfica SAD a julgamento no processo e-toupeira.

Em nota oficial enviada aos jornalistas, os leões prometem analisar “os fundamentos da decisão, reservando o direito de recorrer do teor da mesma”.

Segundo o clube, a ideia é “repor a verdade desportiva”.

Leia a nota oficial do Sporting na integra:

“A Sporting SAD tomou conhecimento da decisão instrutória hoje proferida no processo denominado como e-toupeira.

A decisão anunciada, na medida em que partirá do princípio que os arguidos agora pronunciados atuavam por sua conta e risco, é, pelo menos aparentemente, incompreensível.

A Sporting SAD analisará os fundamentos da decisão, reservando o direito de recorrer do teor da mesma, sempre com o objetivo de repor a verdade desportiva.”

A SAD do Benfica não vai a tribunal no âmbito do caso "e-toupeira", depois de ter sido ilibada dos 30 crimes de que era acusada. Já Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD benfiquista, foi indiciado pelo crime de corrupção ativa e irá responder em tribunal. A decisão da juíza Ana Peres foi conhecida esta sexta-feira.