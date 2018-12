"Coletes amarelos" chegaram a Portugal com protestos mornos e alguns desacatos

Três pessoas foram detidas por desrespeito às autoridades em Lisboa. Recorde aqui os momentos mais importantes dos vários protestos que decorreram de norte a sul do país.

Costa e os coletes amarelos. “Temos de melhorar, mas não há problema que sempre dure” O país assistiu esta sexta-feira à primeira onda de protesto dos “coletes amarelos”. O movimento prometia milhares de manifestantes nas ruas, mas não conseguiu concretizar o seu principal objetivo: o de “parar Portugal”.

As 25 manifestações autorizadas de norte a sul de Portugal mobilizaram algumas centenas de pessoas – para já, ainda não são conhecidos números oficiais. O balanço provisório de uma sexta-feira de protestos aponta para três detidos em Lisboa. Nove pessoas foram identificadas na capital, oito no Porto e uma em Coimbra. Alguns dos momentos de maior tensão viveram-se durante a manhã na rotunda do Marquês do Pombal, em Lisboa, para onde foi mobilizado um forte contingente policial. Três manifestantes foram detidos após tentativas de cortar a circulação rodoviária no coração da capital. Ao final da tarde, um novo momento de agitação na mesma zona do Marquês de Pombal, com a polícia a remover um grupo de cerca de manifestantes.

Marcelo passou pelo Marquês Em declarações aos jornalistas, pelas 19h00, o Presidente da República disse que passou de carro no Marquês para ver com os "próprios olhos" o local em que os manifestantes estiveram concentrados ao longo do dia. "Os portugueses deram uma demonstração de grande sabedoria", disse Marcelo à entrada da Comunidade Vida e Paz, destacando o facto de os protestos, no geral, terem decorrido de forma pacífica. “Essa foi a grande lição que eu retirei de hoje”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa. Outro foco de atenção das autoridades era a Ponte 25 de abril, que em 1994 foi alvo de um bloqueio de camionistas e consequentes confrontos. Desta vez, o protesto decorreu de forma pacífica e sem corte da ligação entre as duas margens do rio Tejo. No Porto, o epicentro dos protestos foi a zona do nó de Francos. A circulação automóvel chegou a estar condicionada durante a manhã nesse local e cortada durante alguns minutos num acesso à VCI. Os manifestantes desfilaram depois até à Avenida dos Aliados.

Mais a norte, na cidade de Braga, durante a manhã viveram-se momentos de tensão quando mais de meia centena de "coletes amarelos" atiraram garrafas contra viaturas que tentaram furar o bloqueio. O nó de Ínfias esteve cortado, uma situação que tinha sido previamente autorizada pelas autoridades competentes. A manifestação de Braga terminou pelas 13h20, com desacatos entre alguns manifestantes, após uma reunião entre os responsáveis pela organização da iniciativa e o presidente da Câmara, Ricardo Rio. Em Leiria os “coletes amarelos” não cortaram estradas, mas a estratégia passou por utilizar as passadeiras de forma lenta e corrente. Seis dezenas de manifestantes condicionaram o trânsito na cidade de Coimbra, principalmente depois das 10h00, mas sempre controlados de perto por efetivos da PSP. A Direção Nacional da PSP abriu um processo interno para averiguar o comportamento de um agente policial que, num vídeo publicado nas redes socais, despe o colete de polícia e confronta manifestantes dos "coletes amarelos", em Coimbra. No Algarve, dezenas de manifestantes condicionaram transito na rotunda do shopping de Faro.