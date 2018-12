Pedro Nunes deixa hóquei do Benfica

Pedro Nunes já não é o treinador de hóquei em patins do Benfica. A confirmação foi feita esta sexta-feira pelos encarnados através do site oficial do clube.

O clube “agradece, profundamente, todo o trabalho desenvolvido e o empenho demonstrado pelo treinador Pedro Nunes nestes últimos anos ao serviço do seu clube de coração, desejando-lhe as maiores felicidades para a sua carreira.”

O técnico esteve cinco anos no comando técnico da equipa. Conquistou o bicampeonato e taça de Portugal, a Liga Europeia, a Taça Continental e a Taça Intercontinental.

Esta quinta-feira, o Benfica, que está em segundo lugar no campeonato, empatou 4-4 com o Oeiras, último classificado.