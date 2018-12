Voos retomados no aeroporto de Gatwick após novo incidente com drones

A pista do aeroporto de Gatwick voltou a ser encerrada esta sexta-feira à tarde, devido à proximidade de drones. Os voos foram retomados por volta das 18h30.

A informação tinha sido avançada pela agência Reuters, indicando que ainda não existia qualquer comentário oficial ao sucedido. À Sky News, o porta-voz do aeroporto confirmou entretanto que as operações foram retomadas com normalidade no rescaldo do segundo incidente com aviões não-tripulados avistados nas imediações de Gatwick, nos arredores de Londres.

O mesmo aeroporto esteve encerrado durante cerca de 36 horas entre quarta-feira à noite e a madrugada desta sexta-feira devido à operação de drones nas proximidades. Chegaram a ser chamadas as forças armadas para tentar resolver a situação, mas continua por apurar quem esteve a operar os drones e porquê.

Sob a lei do Reino Unido, os responsáveis pelas perturbações enfrentam até cinco anos de prisão efetiva.

O encerramento da pista de Gatwick, a poucos dias do Natal, provocou o caos num dos principais aeroportos do Reino Unido, tendo afetado mais de 110 mil passageiros.

Atualizado às 18h30