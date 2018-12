Taça de Portugal. Quim e Alan apostam um almoço na vitória

Quim, representante do Desportivo das Aves, e Alan, diretor das relações externas do Sporting de Braga, apostaram um almoço após conhecer o resultado do sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

A equipa arsenalista vai deslocar-se até ao terreno dos atuais detentores da Taça de Portugal. Em reações no púlpito do sorteio da "prova raínha", os dois velhos conhecidos do futebol português reagiram de bom humor.

Alan, representante do Braga, reagiu com bom humor: "Não há jogos fáceis nesta fase, todos querem chegar à final e vamos tentar passar o Aves. Vamos ganhar, se Deus quiser. Queres apostar um almoço, Quim?".

O antigo guardião reagiu de forma mais série e garante que não será "um jogo fácil" frente ao Braga, que "vai levar muita gente e espero um grande espetáculo, mas quero é que o Aves passe à próxima fase".

Quim ergueu o troféu na temporada passada antes de oficialmente retirar-se do futebol e partilhou balneário com Alan entre 2010 e 2013, no emblema minhoto.