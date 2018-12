Melhor contratação de Natal. Joana Marques na Renascença

Joana Marques é apresentadora de televisão, guionista e animadora de rádio. Nos últimos anos, foi uma das vozes da Antena 3, onde se destacou com uma rúbrica de humor “Extremamente Desagradável”.

A colaboração com a Renascença arranca nas primeiras semanas de 2019, onde, além de um espaço diário em antena, vai também colaborar na reestruturação do entretenimento do canal.

Joana Marques é também conhecida do público através do programa "Altos e Baixos", no Canal Q, apresentado em parceria com o marido, Daniel Leitão, com quem também faz espetáculos ao vivo.