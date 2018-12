Joana Marques na Renascença

Joana Marques é apresentadora de televisão, guionista e animadora de rádio. Nos últimos anos, foi uma das vozes da Antena 3, onde se destacou com uma rúbrica de humor “Extremamente Desagradável”.

A colaboração com a Renascença arranca nas primeiras semanas de 2019, onde, além de um espaço diário em antena, vai também colaborar na reestruturação do entretenimento do canal.

Joana Marques é também conhecida do público através do programa "Altos e Baixos", no Canal Q, apresentado em parceria com o marido, Daniel Leitão, com quem também faz espetáculos ao vivo.

A designação do programa alude à diferença de altura de Joana e Daniel, mas, além da altura, as diferentes preferências clubísticas também motivam humor: Joana é portista e Daniel benfiquista. O portismo de Joana já deu origem a um livro, com o titulo “O meu coração só tem uma cor”.

Nascida em 1986, Joana Marques entrou para as Produções Fictícias depois de ter feito um curso de guionismo. Desde então, tem escrito para Herman José, Maria Rueff e Ana Bola, entre outros.

Foi uma das guionistas do programa “Donos Disto Tudo” e, em breve, vai começar a escrever para Ricardo Araújo Pereira.