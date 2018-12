Bruno César despede-se do Sporting com mensagem emocionada

O médio Bruno César vai trocar o Sporting pelo Vasco da Gama e esta sexta-feira deixou mensagem de despedida dos leões.

Segundo o jogador, este é “um dos piores dias” da sua vida profissional e agradece ao clube de Alvalade.

Bruno César considera que o Sporting o transformou “num grande jogador e principalmente num grande homem”.

Leia a mensagem na integra:

"Bom galera queria comunicar-vos que hoje se encerra mais uma etapa na minha vida. Hoje eu despeço-se do SCP!! Hoje termina um ciclo, uma etapa, mas não termina o amor que levarei para sempre no meu coração!! Queria agradecer a todos os jogadores que de alguma forma me ajudaram nesses 3 anos de clube!! Agradecer aos torcedores que me apoiaram e me receberam de braços abertos!! Passei por tudo nesse clube!! Mas de certeza nunca deixei de me dedicar num só jogo e num só treino!! Acho que é um dos piores dia da minha vida profissional! É difícil deixar um clube que aprendi a amar e a respeitar! Obrigado por tudo SCP, obrigado por me transformar num grande jogador e principalmente num grande homem!! Te amo @sportingclubedeportugal"

Bruno César vai assinar contrato com o Vasco da Gama para as próximas duas temporadas, se passar nos testes médicos. A confirmação foi feita pelo clube brasileiro esta quinta-feira.

O jogador polivalente, em Portugal, atuou também em Benfica e Estoril.