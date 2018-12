E-toupeira. José Augusto Silva vai a julgamento, mas advogado fala em "vitória"

Paulo Gomes, advogado de defesa de José Augusto Silva, fala em "vitória", depois de ter conhecido a decisão do debate instrutório, que decidiu que o oficial de justiça irá responder em tribunal por corrupção passiva.



O oficial de justiça esperou pela decisão do debate de instrução em prisão preventiva e a juíza decidiu que José Augusto Silva esperará agora o julgamento em liberdade, o que agradou o representante:

"É uma vitória, porque nos deram razão em cerca de 50 crimes que o meu cliente era imputado. Para além disso, ser libertado em vésperas de Natal é muito bom e só pode ser uma vitória".

Paulo Gomes mostrou-se confiante que "em julgamento, vai-se esclarecer a verdade. Se o Ministério recorrer, cá estaremos, mas quando as coisas não existem, com mais ou menos espetáculo, vão sempre cair".

Rui Patrício, advogado da Benfica SAD, mostrou-se naturalmente "satisfeito" com o desfecho do caso: "Quem ouviu o debate sabe que era esta a nossa expectativa. É uma decisão que honra a justiça e que faz justiça ao Benfica no sentido dos argumentos que apresentámos".

O representante jurídico das águias no caso "e-toupeira" não sabe se o Ministério Público pretende recorrer da decisão, e diz apenas que "respeitará todas as decisões do tribunal".

Já o advogado de Júlio Loureiro, Rui Pedro Pinheiro, não se mostrou surpreendido pelo desfecho do caso, que viu o seu cliente ser ilibado de todos os crimes que era imputado: "Fez-se justiça, veremos se o Ministério Público terá coragem de persistir em relação ao meu cliente".

Rui Pedro Pinheiro diz que o cliente "está a ponderar pedir indemnizações", pois "uma acusação pública não é uma peça jornalística, é algo grave e não se pode imputar de forma leviana".