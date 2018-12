Sporting multado por violar o fair-play financeiro

O Sporting foi multado em 50 mil euros pela UEFA, devido ao incumprimento dos regulamentos do fair-play financeiro.

De acordo com a publicação da UEFA, os leões não regularizaram as dívidas vencidas, mas não correm o risco de falhar provas europeias no futuro.

O Vardar Skopje, da Macedónia, e o Levski de Sófia, da Bulgária, foram multados em 100 mil euros e arriscam ficar de fora das competições europeias nas próximas duas temporadas se não regularizarem a sua questão financeira.